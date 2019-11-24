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فيديو مستهجن.. إطلاق نار احتفاء بفوز #الهلال
مطالبات بمعاقبتهم وفق الأنظمة
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها
تعمد بعض مشجعي نادي الهلال الاحتفال بالفوز على أوراوا الياباني بطريقة مخالفة للنظام ، حيث قام بعض المشجعين بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي في جميع الاتجاهات دون مراعاتهم للمخاطر التي تنجم عن ذلك.
وعلى مواقع التواصل تم تداول هذه المقاطع على نطاق واسع، وسط استنكار كبير من المواطنين الذي وصفوا هذه الظهرة بالكارثة مُطالبين بمحاسبتهم وإحالتهم للنيابة العامة.
يذكر أن الأنظمة تؤكد أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص له في ذلك يعد جريمة.
وأوضحت النيابة في وقت سابق أن مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ﷼ وذلك بحسب نظام الأسلحة والذخائر.
وتنص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر على ما يلي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن ثبت قيامه بأي مما يلي استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به السماح لغيره باستعمال نتيجة إهماله.
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