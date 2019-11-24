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الأمطار تغلق عقبة الباحة في الاتجاهين
متابعات الخليج 365 - الباحة
أعلنت إمارة منطقة الباحة أنه تم إغلاق عقبة الباحة احترازيًا في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة اليوم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبّهت اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، قلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
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