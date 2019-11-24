مؤتمر بجامعة الجوف يناقش الثوابت الوطنية وثقافة الآخر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف يفتتح نائب أمير المنطقة عبدالعزيز بن فهد اليوم فعاليات مؤتمر اللغة العربية الدولي الثاني بعنوان "الخطاب الإعلامي.. جدلية اللغة والفكر"، الذي ينظمه قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الجوف، وذلك على مدى يومين في المدينة الجامعية.

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وعد مدير الجامعة الدكتور إسماعيل البشري رعاية أمير المنطقة وحضور نائبه دعما للجامعة ودافعا لها لتقديم المزيد لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين اللذين يقدمان الكثير للجامعة لمواصلة عطائها والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال منجزاتها وبرامجها المتلاحقة.

من جانبه أفاد رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الجوف رئيس المؤتمر الدكتور محمد اللويش بأن المؤتمر يشتمل على ستة محاور.

محاور المؤتمر: