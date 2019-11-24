أمير مكة يطلع على مراكز الأحياء الجديدة المزمع إنشاؤها في جدة والطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة خالد الفيصل، على المراكز الجديدة المزمع تنفيذها في جدة والطائف خلال الفترة المقبلة، مقدما شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، نظير ما تحظى به المنطقة من رعاية واهتمام في جميع المجالات.

وجدد الفيصل خلال ترؤسه اجتماع الجمعية، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، التأكيد على دور الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، رحمه الله، في وجود مراكز الأحياء التي بدأها من المدينة المنورة، حين كان أميرا لها، ونقل تجربتها معه إلى مكة المكرمة.

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وثمن الفيصل دور مراكز الأحياء خاصة في محافظة جدة، مقدما شكره للأمير مشعل بن ماجد، نظير ما حققته المراكز في المحافظة من نجاح، مستدلا بإنشاء 4 مراكز نموذجية، فيما يجري العمل على تنفيذ 4 أخرى في أحياء الروضة، والقرينية، والشاطئ، وحي الأمير فواز النموذجي، حاثا المسؤولين في العاصمة المقدسة، والطائف على محاكاة التجربة، وتطوير العمل، والارتقاء به في سبيل الوصول للأهداف المنشودة لتؤدي هذه المراكز دورها المجتمعي المنوط بها.

وتخللت الاجتماع الموافقة على تسمية أعضاء الجمعية للدورة المقبلة، كذلك استعراض ما جرى إنجازه خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية التي يأتي في مقدمتها إنشاء 4 مراكز أحياء نموذجية جديدة في محافظة جدة، إلى جانب إنشاء مركز للأنشطة الشبابية، وآخر للأنشطة النسائية بمحافظة الطائف.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.