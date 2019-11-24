3690 دعوى نفقة.. وحسم القضية لا يتجاوز 22 يوما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف مركز العمليات العدلي في وزارة العدل عن عدد دعاوى النفقة المضبوطة في المحاكم خلال العام الحالي، حيث بلغ نحو 3690 دعوى.

وأوضحت الوزارة أن عدد الجلسات التي عقدت لتلك القضايا بلغ 5689 جلسة، مشيرة إلى أن حسم القضية الواحدة لا يستغرق أكثر من 22 يوما.

وبحسب العدل، فإن محاكم منطقة مكة المكرمة تصدرت القائمة بـ1123 قضية.

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وشهد المرفق العدلي قفزات إصلاحية قلصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجه المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه للطفل.

وحددت الوزارة ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، ولا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.

توزيع القضايا على المناطق: