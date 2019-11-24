ضبط محتال الذهب والمجوهرات في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطن في عقده الرابع من العمر، تورط في جرائم احتيال ونصب على العاملين في محال بيع الذهب والمجوهرات، وإيهامهم بتحويل قيمة مشترياته على حسابهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن ضبط الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة جدة للمهتم، بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين في محال بيع الذهب والمجوهرات، وإيهامهم بتحويل قيمة مشترياته على حسابهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب 5 جرائم تجاوزت قيمتها 62 ألف ريال، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.