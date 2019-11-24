900 طالب وطالبة يستفيدون من "أتقن" في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة تبوك

أنهت المنشآت التدريبية الخاصة بفرع المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني بمنطقة تبوك أخيرا تنفيذ الأسبوع الرابع والأخير من المرحلة الخامسة لمشروع "أتقن"، الذي بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات منه 900 طالب وطالبة.

وأوضح مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد المطيري ‏أن جميع الذين أكملوا هذه البرامج من شرائح المجتمع حصلوا على شهادات حضور هذه البرامج التدريبية من إدارة خدمة المجتمع ‏والتدريب المستمر بالمؤسسة، مشيرا إلى أن عدد البرامج التي جرى ‏تنفيذها في المنشآت التدريبية في المنطقة خلال تلك المرحلة بلغت (44) برنامجا تدريبيا جميعها لامست حاجات أفراد المجتمع وأكسبتهم المعارف والمهارات التي تعينهم لحل مشكلاتهم في حياتهم اليومية.

ولفت إلى أن تلك المرحلة أضيفت لها برامج جديدة نظرا لحاجتها، ومنها برنامج مقدمة في أمن المعلومات "الأمن السيبراني"، وبرنامج مبادئ أساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، متمنيا لجميع من استفادوا من هذا المشروع التعليمي دوام التوفيق.