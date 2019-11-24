إنقاذ 4 سعوديين جرفت السيول مركبتهم في الأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنقذ 4 سعوديين بعدما جرفت السيول مركبتهم في الأردن من قبل سرايا الهجانة إثر تلقيهم بلاغا.

بدوره كرم مدير الأمن العام الأردني اللواء فاضل الحمود أمس بحضور القائم بالأعمال السعودية بالإنابة محمد العتيق عددا من مرتبات قيادة شرطة البادية الملكية الأردنية، مقدما لهم الشكر على قيامهم بواجبهم وعملهم الإنساني بعد أن تلقوا بلاغا بانجراف المركبة، وإنقاذ من بداخلها دون أن تلحق بهم أية إصابة.

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ونقل العتيق خلال التكريم شكر السعودية قيادة وحكومة وشعبا لمرتبات سرايا الهجانة في قيادة شرطة البادية الملكية الأردنية للتضحية التي أظهروها وكادوا يضحون بحياتهم في سبيل عملية الإنقاذ، مشيرا إلى مدى التفاعل الإيجابي لتلك الحادثة داخل السعودية بعد أن عاد المواطنون السعوديون إلى ديارهم بخير وسلامة.

وأكد أن ما قام به أولئك الرجال ليس بغريب عن الشعب الأردني الذي عرف دوما بالشهامة والتضحية، مشيدا بما وصلت إليه مديرية الأمن العام الأردنية من مستوى شرطي متميز لحماية كل من يطأ أرض المملكة من ضيوف وزوار ومقيمين، وهو ما نلمسه خلال عملنا بشكل يومي.

من جانبه قال اللواء الحمود: إن هذا العمل هو مصدر الفخر والاعتزاز لنا جميعا، ومحل إشادة لكل من شاهد تلك التضحية التي قدموها وجرى تناقلها على مستوى واسع في البلدين الشقيقين.