البيئة تكافح الجراد الأحمر بالساحل الجنوبي الغربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من حدوث غزو متوقع من أسراب الجراد الأحمر للساحل الجنوبي الغربي للمملكة، وبالتحديد ما بين الليث والقنفذة قادمة للمملكة من شرق قارة أفريقيا.

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فيما تمكنت فرق المسح والاستكشاف الميدانية بالوزارة من رصد أسراب ومجموعات من الجراد الأحمر في حالة مشتتة، بسبب استمرار الرياح وهطول الأمطار، حيث شوهدت الأعداد منتشرة في جنوب الليث ما بين المظيلف ومركز الشواق.

وأكدت الوزارة أنه يجري المسح في كل المواقع حتى يتم العثور على أماكن التجمع ومكافحتها فورا، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة في الساحل الجنوبي الغربي، خاصة من الليث جنوبا حتى جازان بسبب هطول الأمطار المستمر والسحب القادمة من الغرب، تعد بيئة ملائمة لاستمرار التكاثر في نطاق الموسم الشتوي في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي بالمملكة، لافتة إلى أن أعمال الاستكشاف مستمرة بهدف القضاء على هذه الآفة والحد من انتشارها.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة تستهدف السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة، من خلال إعداد المناهج والخطط الشاملة للاستكشاف والمكافحة، وتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية، كما تتابع تحركات أسراب الجراد بالمناطق المجاورة خلال مواسم الهجرة، إضافة إلى عمليات المراقبة والإشراف اللازمة لاستكشاف الجراد على مستوى مناطق المملكة.