إصدار 1.3 مليون تأشيرة عمرة خلال 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة الحج والعمرة 1339376 تأشيرة عمرة، وذلك منذ غرة محرم الماضي وحتى 27 ربيع الأول الحالي، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1133365معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 297491 معتمرا، فيما سجلت إحصائيات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ 835874 معتمرا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

يشار إلى أن الوزارة أطلقت في وقت سابق بالتزامن مع انطلاقة موسم العمرة لهذا العام مراكز "عناية" والتي تقدم الخدمات الشاملة للمستفيدين، سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال، كما طورت الوزارة محرك الحجز المركزي "مقام"، والذي يتيح لطرفي الخدمة سواء شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

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كما يتيح محرك الحجز المركزي "مقام" بالتكامل بين وزارتي الحج والخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الالكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.

وصول المعتمرين عبر المنافذ:

1088608جوا

44750 برا

7 معتمرين بحرا.

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