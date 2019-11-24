إغلاق 17 منشأة مخالفة في خميس مشيط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت بلدية خميس مشيط خلال جولاتها الرقابية الميدانية الأسبوع الماضي 84 منشأة مخالفة وأغلقت 17 منشأة مخالفة.

وجاءت الحملات من خلال سبع بلديات فرعية، إضافة إلى وكالة الخدمات ممثلة في إدارة صحة البيئة والفرقة المسائية ورقابة الأسواق وإدارة الطوارئ والبلاغات بالتعاون مع مختبر البلدية العام، وذلك على المحلات الصحية والمهنية، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشملت الحملة جميع المنشآت الصحية والمهنية من خلال 243 جولة رقابية بمختلف أنواعها، أسفرت عن ضبط 84 منشأة مخالفة، وإنذار 85 منشأة وإغلاق 17 منشأة أخرى، حيث تمثلت المخالفات في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين الأغذية والمأكولات ووجود أطعمة معاد تحضيرها، بالإضافة إلى عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية لدى بعض العاملين والذي تم إيقافهم عن العمل، إلى جانب مصادرة وإتلاف 1433 كجم من الفواكه والخضراوات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و76 لترا من زيوت القلي المكررة والمعاد استخدامها، كما تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوصة بلوائح الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.