نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد مجرشي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقل نائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز أمس، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، لوالد وذوي شهيد الواجب الجندي أول فهد بن يحيى مجرشي أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد أثناء أداء مهامه دفاعا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بالمنطقة.

وأعرب نائب أمير المنطقة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدا أن ما تؤديه مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.