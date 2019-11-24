محاضرة تناقش الجرائم المعلوماتية في الإعلام الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - رفحاء نظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلا باللجنة الثقافية بمحافظة رفحاء أمس، محاضرة تعريفية بعنوان "الجرائم المعلوماتية في الإعلام الجديد"، وذلك بمسرح فرع الجامعة بالمحافظة قدمها الباحث القانوني ممدوح خلف الشمري. وتناولت المحاضرة التعريف بالجرائم المعلوماتية والمسؤولية الجنائية ودور الجهات المعنية بتطبيق النظام، إضافة إلى لائحة النشر الالكتروني والعقبات التي تواجه الصحافة والإعلام الجديد.



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