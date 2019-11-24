افتتاح فعاليات المسرح المدرسي بتعليم الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا

افتتحت حرم أمير منطقة الجوف، الأميرة مضاوي بنت سعود أمس فعاليات مشروع المنافسات النهائية للمسرح المدرسي، الذي يقام في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا، بمشاركة 30 فريقا مسرحيا تمثل الإدارات التعليمية الفائزة في التصفيات الأولية.

وأوضحت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة الشايع أن القوة الجوهرية للمسرح تتجلى في فعالية حراكه المجتمعي والثقافي، الذي تشكل المدارس فيه قاعدة الانطلاق الصلبة.

وأضافت أن قوة المسرح تأتي حينما تتجسد عبقرية الشباب فتنطلق على منصة إعلامية هادفة بهندسة فكرية سليمة، وإشارات ذكية فذة، تعالج قضايا عصرية، بنص مميز لامسه النقد الإيجابي لتحسين مخرجاته.