السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بيروت انتهك سلاح الجو الإسرائيلي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 باختراقه لأجواء جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية برصد تحليق المقاتلات الإسرائيلية على علو متوسط في أجواء مدينة صيدا وشرقها، وعلى علو منخفض في أجواء النبطية وإقليم التفاح، كما نفذت تلك المقاتلات بحسب الوكالة غارات وهمية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تنتهك أجواء لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.