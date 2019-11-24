دورة عن الرسم بألوان الإكليرك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران
تنظم إدارة التعليم بمنطقة نجران، ممثلة في مركز الحي المتعلم الثالث اليوم، دورة تدريبية عن الرسم بألوان الإكليرك، وذلك بمتوسطة القابل.
وتتناول الدورة التي تستمر 5 أيام وتقدمها الفنانة التشكيلية، مشاعل آل شيبان، عددا من المحاور أهمها، مقدمة عن الفن التشكيلي والتعرف على دائرة الألوان ومفهوم المنظور والتكوين في العمل الفني، والتعرف على خامات ألوان الإكليرك والوسائط المستخدمة فيها، إلى جانب تطبيقات عملية تتضمن تجارب لمساقط الظل والنور في داخل اللوحة التشكيلية.
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