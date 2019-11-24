مقتل 7 مهاجرين قبالة إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم بعد انقلاب قارب مكتظ على بعد نحو اثنين كلم من شاطئ جزيرة لامبيدوسا في إيطاليا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أمس.

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وعثرت السلطات على القارب الذي يبلغ طوله عشرة أمتار بعد تلقي بلاغ، وفقا لخفر السواحل الإيطالي.

وتمكن خفر السواحل من إنقاذ 149 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال، ولكن القارب غرق بعد ذلك بقليل، بسبب ظروف الطقس والبحر السيئة على الأرجح.

وذكرت "أنسا" أن عمليات البحث لا تزال جارية منذ أمس، وقال من تم إنقاذهم: إن نحو 20 شخصا مفقودون، وتم فتح تحقيق بشأن الهجرة غير المشروعة والإهمال الذي أدى إلى القتل.