الزعيم الأكثر تتويجا باللقب مناصفة مع بوهانج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل الرياض - عبدالله الفراج يدشن مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة بطل أفريقيا الترجي التونسي في 14 ديسمبر، والفائز يتأهل لملاقاة فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي.

أصبح الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال آسيا بالتساوي مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بواقع فوز كل منهما باللقب 3 مرات.

أعاد اللقب إلى أحضان العرب والسعوديين، حيث كان آخر لقب من نصيب السد في 2011، وآخر لقب سعودي من نصيب الاتحاد في 2005.

للمرة الأولى توج بلقب البطولة بنظامها الجديد، فيما فاز بها مرتين بنظامها القديم.

بات قائده محمد الشلهوب (38 عاما) أول لاعب يتوج بلقبين خلال 19 عاما.

أكثر الفرق الآسيوية تحقيقا لألقابها بواقع 7 ألقاب في مختلف البطولات.

الفريق الوحيد الذي سجل في الفرق اليابانية في النهائيات على أراضيها.

أول فريق يحقق الكأس بهزيمة فريق ياباني على أرضه.

رازفان لوشيسكو ثاني مدرب روماني يحقق اللقب معه بعد أنجيل يوردانيسكو.



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