الرياضة والترفيه تحتفيان بالبطل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للرياضة تنظيم احتفالية كبيرة في ميدان الدرعية بمناسبة تحقيق الهلال كأس دوري أبطال آسيا.

وسيكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي في مقدمة مستقبلي الفريق في أرض المطار بعد وصول البعثة اليوم.

Advertisements

ويتزامن حفل الاستقبال مع موسم مهرجان الرياض الحالي، حيث قدم خصما 50% للدخول إلى البوليفارد والمقاهي والمطاعم وكل ما يتعلق بالموسم احتفالا بفوز الهلال باللقب الآسيوي، بحسب ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وكشفت "مكة" عن عزم نادي الهلال إقامة حفل غنائي كبير وتكريم نجوم الفريق الذين حققوا اللقب بعد غياب عقدين من الزمان.

وكان نادي الهلال شهد احتفالية كبيرة من قبل الجماهير التي حضرت إلى مقر النادي حاملة الأعلام الزرقاء ورددت الأهازيج الخاصة بالنادي.