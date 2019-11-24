شرفيون ينقذون جماهير الهلال من ورطة المتعهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

شكل الهلال من خلال مديره التفنيذي عبدالله الجربوع ورشة عمل مكثفة، لإيجاد حلول سريعة للجماهير التي غادرت إلى اليابان على متن الأربع طائرات التي أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوفيرها، لنقل الجماهير لمؤازرة الفريق في نهائي أبطال آسيا أمس.

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فعقب وصول الطائرة الرابعة والأخيرة إلى اليابان قبل بدء اللقاء بساعات، فؤجئت بعدم توفر سكن لعدم وجود حجوزات مسبقة، وهو ما دفع أعضاء شرف نادي الهلال المتواجدين في اليابان لإيجاد حلول سريعة لإنقاذ الموقف وتسكين أكثر من 1500 مشجع حضروا من الرياض. وتقدم الشرفيون رئيس النادي السابق الأمير نواف بن سعد والأمير فهد بن محمد والأمير أحمد بن سلطان، وفهد الحريشي.

وكشفت "مكة" أن أزمة السكن تسبب بها المتعهد الذي وقعت معه إدارة النادي عقدا لتأمين السكن الملائم لـ 1400 مشجع، بعد أن تكفلت إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل بتأمين 2 مليون ريال.

ومن المنتظر أن يرفع الهلال دعوى قضائية لمحاسبة المتعهد.