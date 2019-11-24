العثور على 23 جثة بعد تحطم طائرة كونغولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عثر على 23 جثة أمس، بعد ساعات من تحطم طائرة صغيرة لدى إقلاعها في منطقة ذات كثافة سكانية بمدينة غوما في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب الدفاع المدني.

وقال المنسق في خدمة الدفاع المدني بغوما جوزيف ماكوندي إن عدد الجثث التي عثر عليها بلغ 23 جثة، ويعتقد أن حصيلة القتلى الحالية تتضمن كل من كانوا على متن الطائرة، بالإضافة لأشخاص كانوا في موقع تحطها.

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وتظهر صور من موقع التحطم أعمدة دخان أسود، وألسنة لهب على الأرجح من الطائرة المنكوبة.

واستبعد المسؤول في مطار غوما ريتشارد مانغولوبا في تصريحات لفرانس برس وجود أي ناجين ممن كانوا على متن الطائرة.

وكانت الطائرة من طراز "دورنييه-228" التابعة لشركة "بزي بي" متوجهة إلى بيني الواقعة على بعد 350 كلم شمال غوما عندما تحطمت في منطقة سكنية قرب المطار في شرق البلاد.