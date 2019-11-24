اتفاقية عسكرية بين الإمارات وفرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب - أبوظبي
وقع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد البواردي في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي مع فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية الأحد اتفاقية للتعاون العسكري.
ونصت الوثيقة القانونية بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات ونظيرتها الفرنسية على: "تبادل ضابط الارتباط بهدف تسهيل التواصل والتعاون العملياتي بين الطرفين في المجال العسكري"، بحسب بيان رسمي.
كما بحث الجانبان علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.
واستعرضا عددا من الملفات الإقليمية والدولية فضلا عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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