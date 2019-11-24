جونسون: اتفاق بريكست هدية البريطانيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، أنه يريد أن يصوت البرلمان على اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أعياد الميلاد، وذلك في وقت يستعد فيه حزبه "المحافظين" لإعلان بيانه الانتخابي من مدينة برمنجهام.

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وقال جونسون إن تمرير الاتفاق من البرلمان سيكون "هدية عيد ميلاد مبكرة للأمة"، وسيضمن أن يستمتع الناس بموسم أعياد خال من الأخبار المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن المقرر أن يتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في 12 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة تمت الدعوة لها بعدما رفض البرلمان التمرير السريع لاتفاق توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون إنه من الممكن تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الحادي والثلاثين من يناير المقبل، وهو الموعد المحدد حاليا للخروج.