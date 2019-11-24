السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، أنه يريد أن يصوت البرلمان على اتفاقه للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل أعياد الميلاد، وذلك في وقت يستعد فيه حزبه "المحافظين" لإعلان بيانه الانتخابي من مدينة برمنجهام.
وقال جونسون إن تمرير الاتفاق من البرلمان سيكون "هدية عيد ميلاد مبكرة للأمة"، وسيضمن أن يستمتع الناس بموسم أعياد خال من الأخبار المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد.
ومن المقرر أن يتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في 12 ديسمبر للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة تمت الدعوة لها بعدما رفض البرلمان التمرير السريع لاتفاق توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
وقال جونسون إنه من الممكن تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الحادي والثلاثين من يناير المقبل، وهو الموعد المحدد حاليا للخروج.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: اتفاق بريكست هدية البريطانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.