المبعوث الأممي يبحث آخر المستجدات في صنعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - صنعاء
وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أمس، إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.
ومن المقرر أن يعقد جريفيث لقاءات مع المسؤولين الحوثيين لبحث آخر مستجدات الوضع اليمني، في مسعى لإنهاء الحرب، حيث تأتي الزيارة عقب إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن، والتي أكد فيها انخفاض الضربات الجوية التي نفذها التحالف في اليمن بنحو 80% خلال الأسبوعين الأخيرين.
وقال جريفيث "في أهم مؤشر على أن الأمور تتغير في اليمن، انخفض معدل الضربات الجوية في الأسبوعين الأخيرين انخفاضا هائلا".
وتحدث جريفيث عن مؤشرات إيجابية تدعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا متكررة من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية المستمرة منذ نحو خمس سنوات، والتي أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف، وجعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة في وضع يوصف بأنه الأسوأ عالميا.
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