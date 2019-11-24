"سامي نافانتيا" تدرب مهندسين ومهندسات سعوديين على رأس العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية SAMINavantia، وهي المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI وشركة نافانتيا الإسبانية، برنامج سامي نافانتيا للصناعات البحرية للتدريب على رأس العمل، على هامش الملتقى البحري السعودي الدولي الأول 2019 SIM الذي يقام في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الحالي في مدينة الرياض، ويقام تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي افتتحه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، بحضور كل من قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فھد الغفيلي، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح.

وتضم دفعة المتدربين الأولى 11 مهندسا ومهندسة سعوديين، والذين التحقوا أخيرا ببرنامج سامي نافانتيا للصناعات البحرية للتدريب على رأس العمل الذي بدأ في حوض سان فرناندو لبناء السفن الخاص بشركة نافانتيا في مدينة قادس بإسبانيا، وسيستفيد المتدربون من الخبرة العملية والتدريب المهني ضمن الفريق المختص بالعمل على مشروع أفانتي 2200 المشترك.

ويأتي البرنامج تماشيا مع الرؤية الحكيمة للمملكة العربية السعودية المتمثلة في توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

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ويستهدف برنامج التدريب على رأس العمل الجديد الكفاءات الهندسية السعودية التي ستشارك فيه على مدى 24 إلى 36 شهرا، كل حسب المهام الفنية المناطة به. ويعنى القائمون على برنامج أفانتي 2200 من شركة سامي نافانتيا بتصميم أنظمة القتال البحرية وتركيبها على سفن المشروع. وسيشارك المهندسون والمهندسات الأحد عشر في تزويد السفن الحربية بميزة تكامل نظام إدارة القتال (CSI)، ومن المنتظر أن يكتسب المشاركون من خلال البرنامج التدريبي معرفة قيمة بمتطلبات صيانة الأجهزة والبرامج لنظام CATIZ Combat المتقدم الخاص بالسفن الحربية أفانتي 2200.

وقال نائب الرئيس للموارد البشرية بالشركة السعودية للصناعات العسكرية محمد بشناق "تأتي هذه المبادرة ضمن برامج تدريب عدة على رأس العمل، تهدف إلى بناء قاعدة قوية من الشباب والشابات القادرين على المساهمة في دعم القطاع العسكري بأعلى المستويات الفنية والعلمية، وتطوير منظومة صلبة للصناعات الدفاعية".

ويرتقب أن يدعم البرنامج التدريبي الجديد عملية نقل التقنية إلى السوق السعودية، والمساهمة في تطوير القدرات المحلية من التصميم والاختبار وحتى برنامج دعم دورة حياة السفن (TLS)، بالإضافة إلى إدارة البرنامج، وترقية المنشآت، والتدريب.

وسيشارك في مشروع "أفانتي" 24 مهندسا كجزء من البرنامج، موزعين على ثلاثة فرق مختلفة؛ وهي فريق هندسة النظم والبرمجيات (SS-ET)، وفريق هندسة دعم دورة حياة السفن للأنظمة القتالية (TLS-ET)، بالإضافة إلى الفريق الفني الذي سيتولى عمليات التركيب الفعلي لمنظومة الأجهزة والبرمجيات القتالية (INST-TT).

وسيقام البرنامج التدريبي في مرافق شركة نافانتيا في مدينتي قادس وكارتاخينا بإسبانيا، وسيشتمل على عدد من المحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية على رأس العمل.