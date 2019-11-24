الإيقاع بعصابة ارتكبت 25 جريمة سرقة في الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أوقعت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية بتشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص تورطوا في استدراج العمالة وسلب ممتلكاتهم، إضافة إلى سرقة عدد من المحال التجارية والمطاعم.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيان أمس، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن قبض الجهات الأمنية على تشكيل عصابي مكون من خمسة متهمين، ثلاثة مواطنين، ومتهم من الجنسية السورية، وآخر من القبائل النازحة.

وأضاف أنه بعد توفر الدلائل على تورطهم في استدراج العمالة وسلب ممتلكاتهم منهم، إضافة إلى سرقة عدد من المحال التجارية والمطاعم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 25 جريمة سلب وسرقة محل بمحافظة حفر الباطن، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.