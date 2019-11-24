قوقل تغري مكتشفي الثغرات بـ 5ر1 مليون دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - واشنطن

عندما أطلقت شركة خدمات الانترنت والتكنولوجيا الأمريكية "قوقل" برنامج مكافأة اكتشاف الثغرات في نظام تشغيل الأجهزة الذكية "أندرويد" كانت أكبر مكافأة تبلغ 38 ألف دولار لاكتشاف أي ثغرة خطيرة والإبلاغ عنها.

وبمرور الوقت زادت قيمة المكافآت مع تزايد شعبية وانتشار نظام التشغيل أندرويد، واتجاه مزيد من الباحثين في مجال أمن المعلومات ومكافحة القرصنة إلى تعقب الثغرات في نظام التشغيل، حتى وصلت قيمة المكافأة إلى 5ر1 مليون دولار لكل ثغرة خطيرة.

ووفقا لإعلان قوقل، فإن الباحث الذي يستطيع الوصول إلى ثغرة من هذا النوع سيحصل على مكافأة قدرها مليون دولار، ولكن إذا تمكن من اكتشافها في "نسخ عرض محددة للمطورين" من نظام التشغيل أندرويد فسيحصل على مكافأة إضافية قدرها نصف مليون دولار لتصل القيمة الإجمالية للمكافأة إلى 5ر1 مليون دولار.