السعودية | الرياض وبرلين تبحثان سبل تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الألمانية، نيلي آنن، والوفد المرافق معه.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة.
حضر الاستقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.
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