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عدن - ياسمين التهامي - وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، من مقر تواجده بسلطنة عمان امس السبت، باستئناف العمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالعاصمة المؤقتة عدن. وبحسب موقع وزارة الداخلية اليمنية وجه الميسري تعميما إلى مصلحة الهجرة والجوازات باستئناف العمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة عدن ابتداءً من اليوم الأحد، على أن يتم فتح الفرع أمام المواطنين الراغبين بقطع جوازات السفر واستئناف إجراءات العمل بالفرع. قد يهمك ايضاً: بتوجيهات الوزير الميسري .. تغييرات جديدة في عدن رغم أنف الانتقالي قرار جمهوري مرتقب لإعلان محافظة يمنية جديدة.. وحزب الإصلاح يعلن رفضه بشدة Advertisements قيادي تركي معارض يتعهد بحرق نفسه لو ثبت لقاؤه سرا بالرئيس أردوغان..!

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