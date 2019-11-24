كشفت مصادر أن الجهات الأمنية بالطائف، تعاملت مع حالة التعنيف التي تم تداول معلوماتها ومقطع فيديو لها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لـ”سبق” ذكرت المصادر أن المرأة التي تعرّضت للتعنيف باكستانية الجنسية، والمعنف زوجها؛ حيث اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية في الحالة.

وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو قالوا إنه يعود لمعلم ومتعاطي مخدرات، يقوم بتعنيف امرأة، وسط مطالبات بالقبض عليه والتحقيق معه.

وبحسب المقطع المنشور تظهر صرخات واستغاثات المرأة وسط ذهول من أحد المارة من شدة الضرب الذي تتعرض له.

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كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة بشأن فيديو استغاثة امرأة من داخل شقة بالطائف.. والكشف عن جنسيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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