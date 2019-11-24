السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للتعليم بالسودان



الخرطوم 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

يعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي المخصص للتعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي في السودان، وذلك اعتباراً من العام المقبل 2020 عبر مشروع محدد يستهدف المدارس السودانية التي تستضيف أعداداً كبيرة من الأطفال اللاجئين.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في بيان اليوم، إن وفداً من الاتحاد قام بزيارة ميدانية إلى ولاية جنوب كردفان غرب السودان، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحسين وصول التعليم لجميع الأطفال لاسيما الفتيات والفئات الأضعف لتحقيق بيئة تعلم آمنة.

وأفاد البيان بأن الاتحاد الأوروبي يدعم في ولاية جنوب كردفان تدريب المعلمين ودعم المجتمعات المدرسية من خلال المنح، وتوفير مواد التعليم والتعلم، وحملات التوعية، وبناء الفصول الدراسية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يشترك مع شركاء منهم منظمة إنقاذ الطفولة والمجلس الثقافي البريطاني ووزارة التعليم في ولاية جنوب كردفان في تحقيق تلك الأهداف.

وأوضح أن الهدف من الزيارة هو مراجعة ما تم إنجازه والاحتياجات المتبقية، حيث يتم دعم 30 مدرسة و9,500 طفل حالياً بواسطة برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي.

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19:23ت م

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