

تبوك 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت وحدة ريادة الأعمال التابعة لجامعة تبوك اليوم ،دورة بعنوان "العمل الحر وريادة الأعمال " التي نظمتها الوحدة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، تزامنًا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي يقام في أكثر من 170 دولة حول العالم، بحضور عدد من منسوبي ومنسوبات الجامعة والخريجين من الطلاب والطالبات أو المتوقع تخرجهم في الفترة القادمة.

وقُدم خلال الدورة شروحات عن منتجات بنك التنمية الاجتماعية، والطرق الصحيحة، للبدء في المسارات الخاصة في كل مجال من التخصصات التي يدعمها البنك للسير نحو ريادة الأعمال، إلى جانب تقديم التعريفات الأساسية لبدايات العمل الحر ، والجهات الاستثمارية المتنوعة خارج اختصاص بنك التنمية.

// انتهى //

19:06ت م

0207





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة تبوك تختتم فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.