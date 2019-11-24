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وزارة الحج تكشف الجنسيات الأكثر حصولاً على تأشيرات العمرة

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 24 نوفمبر 2019

المسجد الحرام

 قالت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، إنها أصدرت أكثر من 1.3 مليون تأشيرة عمرة خلال العام الهجري الحالي 1441هـ.

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وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها أصدرت 1.34 مليون تأشيرة خلال الفترة من بداية العام الهجري الحالي وحتى نهاية 27 ربيع الأول الجاري.

وتصدرت باكستان الجنسيات الأكثر حصولا على تأشيرة العمرة بواقع 319.49 ألف تأشيرة، يليها إندونيسيا بـ 306.46 ألف تأشيرة، ومن الدول العربية كانت الجزائر الأبرز بواقع 28.79 ألف تأشيرة، بحسب البيان.

وغادر المملكة 835.87 ألف معتمرا خلال تلك الفترة، فيما يتواجد 297.5 ألف معتمرا حاليا بالأراضي المقدسة.

ودخل أغلب المعتمرين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية بواقع 1.09 مليون معتمرا، مقابل 44.75 ألفا عبر المنافذ البرية.

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