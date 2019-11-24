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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج تكشف الجنسيات الأكثر حصولاً على تأشيرات العمرة والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
المسجد الحرام
قالت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، إنها أصدرت أكثر من 1.3 مليون تأشيرة عمرة خلال العام الهجري الحالي 1441هـ.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها أصدرت 1.34 مليون تأشيرة خلال الفترة من بداية العام الهجري الحالي وحتى نهاية 27 ربيع الأول الجاري.
وتصدرت باكستان الجنسيات الأكثر حصولا على تأشيرة العمرة بواقع 319.49 ألف تأشيرة، يليها إندونيسيا بـ 306.46 ألف تأشيرة، ومن الدول العربية كانت الجزائر الأبرز بواقع 28.79 ألف تأشيرة، بحسب البيان.
وغادر المملكة 835.87 ألف معتمرا خلال تلك الفترة، فيما يتواجد 297.5 ألف معتمرا حاليا بالأراضي المقدسة.
ودخل أغلب المعتمرين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية بواقع 1.09 مليون معتمرا، مقابل 44.75 ألفا عبر المنافذ البرية.
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