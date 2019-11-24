شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد مجرشي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز مساء أمس تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وتعازي وزير الداخلية، وأمير منطقة جازان، لوالد وذوي شهيد الواجب الجندي أول فهد بن يحيى علي مجرشي، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد أثناء أداء مهماته دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب نائب أمير المنطقة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.