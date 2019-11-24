شكرا لقرائتكم خبر عن عسير تتأهب لاحتواء آثار موسم الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة وكافة البلديات برفع درجة الاستعداد لاحتواء آثار موسم الأمطار التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.

وتضمنت الاستعدادات رفع الجاهزية لأي طارئ، مع أهمية مضاعفة الجهود في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية، وتصريف مياه الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، فضلاً عن متابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه وأداء العبارات الصندوقية والمفتوحة، والتأكد من أداء المضخات بالأنفاق، ونشر مضخات شفط متنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة والتفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.

وجاءت هذه التوجيهات تفعيلا لخطة العمل الاستباقية التي وضعت الأمانة مسبقا استعدادا لموسم الأمطار، وقد خصصت خطوط لخدمة العملاء لتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، ونقلها لفرق العمل الميدانية لمباشرتها على الفور.