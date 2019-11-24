شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 1.339.376 تأشيرة عمرة.. ووصول 1.133.365 معتمراً إلى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الحج والعمرة صدور 1.339.376 تأشيرة، وذلك منذ غرة شهر محرم هذا العام وحتى 27 من ربيع الأول 1441، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1.133.365 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 297.491 معتمراً، فيما سجلت إحصاءات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ 835.874 معتمراً بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأوضحت الوزارة في بيان إحصائي أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها 1.088.608 معتمرين، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 44.750 معتمراً، بينما وصل 7 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

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وعن أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 319.494، تليها إندونيسيا 306.461، وثالثاً جاءت الهند 195.345، ثم ماليزيا 50.841، وتركيا خامسا بـ50.775 معتمراً، وتأتي بعدها كل من: بنغلاديش 36.021، الجزائر 28.785، المغرب 18.146، العراق 16.851، الأردن 16.223 معتمراً.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أطلقت في وقت سابق بالتزامن مع انطلاقة موسم العمرة لهذا العام مراكز «عناية» التي تقدم الخدمات الشاملة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال، كما طورت الوزارة محرك الحجز المركزي «مقام» الذي يتيح لطرفي الخدمة سواء شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

كما يتيح محرك الحجز المركزي «مقام» بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها.