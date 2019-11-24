شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الجوف»: بدء التسجيل في برنامج «خبرات 4» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات، بدء التسجيل في برنامج التطوير المهني النوعي «خبرات» في مرحلته الرابعة.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث «بنين» محمد بن عوض الصلهام أن برنامج «خبرات» يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة نحو تطوير كوادرها بما يواكب التقدم العلمي والتقني المعاصر، من خلال شراكات نوعية مع العديد من الدول والجامعات ذات الأداء العالي في التعليم، بما يمكنهم من الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم الثرية من خلال برامج نوعية للتطوير المهني تتسم بالحداثة والتركيز والمعايشة للممارسة المهنية الفاعلة.

وقال إن البرنامج الزمني المقرر لعمليات الترشيح لبرنامج «خبرات 4» على النحو التالي: التسجيل لإجراء اختبارات IEL TS UKVI Academic في المراكز المحددة لهذا الاختبار من 4/4 وحتى 1441/6/5، التسجيل في البرنامج من خلال بوابة عين لخدمات المعلم من 4/25 وحتى 1441/6/28، اعتماد الرئيس المباشر لبيانات المرشح من 4/25 وحتى 1441/6/29، الترشيح من قبل مكاتب التعليم من 5/2 وحتى 1441/7/6، الترشيح من قبل إدارة التعليم من 5/24 وحتى 1441/7/13، استكمال إجراءات الترشيحات بناء على الضوابط والشروط وقرارات اللجنة من 6/8 وحتى 1441/7/13، اعتماد مدير التعليم للترشيحات من 6/21 وحتى 1441/7/13، المراجعة والمسح من 7/14 وحتى 1441/8/2، المقابلات المركزية في الوزارة من 8/12 وحتى 1441/8/23، الترشيح النهائي من 9/4 وحتى 1441/9/22.