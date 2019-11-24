صخور تغلق مجاري السيول في عمرة مكة والصيانة غائبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

في حين تشهد مكة المكرمة أجواء ماطرة بين فترة وأخرى نظرا للتقلبات الجوية التي تعيشها معظم مناطق المملكة، ما زالت بعض مجاري السيول التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة أخيرا بحي العمرة مليئة بأكوام من الصخور والأتربة التي تعوق عملها في تصريف مياه الأمطار بالشكل المطلوب.

في المقابل تلقت الأمانة منذ نحو شهر بلاغا عبر أحد حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه المشكلة، وأشارت حينها إلى أنه جار إحالة الطلب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم.

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بدورهم تساءل عدد من الأهالي عن أسباب غياب صيانة مثل هذه المشاريع التي كلفت الدولة ملايين الريالات، خاصة في ظل هذه الأجواء المتقبلة التي تعيشها العاصمة المقدسة، مشيرين إلى تخوفهم من ازدياد الصخور المنحدرة والمنقولة عبر المجرى، والتي قد تتسبب في انسداد التصريف وتجمع مياه السيول القادمة من أعلى الشعاب وتحويل مسارها إلى المنازل الملاصقة لها وتهديد قاطنيها.

ولفتوا إلى أنه في الوقت الذي نفذت فيه الأمانة مشروع المصدات الخرسانية قبل سنوات لحماية الأحياء السكنية الواقعة أسفل الشعاب والمناطق الجبلية كانت فرق الصيانة تتوالى على الموقع بشكل دوري لتفقد المشروع والتأكد من عدم وجود أي عائق قد يعطل عمله، مؤكدين أنهم منذ فترة لم يروا فرق الصيانة الأمر الذي تسبب في وجود هذه الأكوام من الأتربة والصخور في مسار تصريف السيول دون تدخل من أي فرقة تابعة للأمانة.

وطالب الأهالي بضرورة عمل صيانة مستمرة لهذه المشاريع والتأكد من جاهزيتها، خاصة خلال هذه الأشهر التي تشهد تقلبات جوية مختلفة، لافتين إلى أن منطقتهم شهدت في السنوات الماضية كميات كبيرة من السيول الجارفة التي لم يتوقعها أحد، وأحدثت أضرارا في كثير من المنازل والممتلكات.