مركز للتدخل السريع في عقبة الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بإنشاء مركز للتدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة.

ويهدف إنشاء المركز لمباشرة الجهات المعنية للحوادث التي تحدث في العقبة في أسرع وقت، موجها بأن تختار إدارة النقل الموقع، وبتهيئة المركز في أسرع وقت ممكن.

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وجاء قرار أمير الباحة حرصا منه على راحة وسلامة مرتادي الطريق خاصة أيام الشتاء، نظرا لهطول الأمطار وكثافة الضباب، مما يتسبب في وقوع حوادث مرورية وانهيارات صخرية.

يذكر أن فرق الإنقاذ بالدفاع المدني والهلال الأحمر بالباحة باشرت حادثا أمس الأول نتج عنه حالة وفاة واحدة بعقبة الباحة، نتيجة سقوط صخرة على مركبة جراء هطول أمطار غزيرة.

ووقع الحادث قبل المغرب بعد أحد الأنفاق بعقبة الباحة، وذلك بسقوط صخرة على مركبة نتج عنه حالة وفاة واحدة، وتم إغلاق العقبة احترازيا حتى الانتهاء من مباشرة الحادث.

المركز يضم: