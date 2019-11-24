السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب ألاسكا الأمريكية



واشنطن 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 24 كيلومتراً من جنوب إلى جنوب غربي جزيرة أماتيجناك في ألاسكا، وعلى عمق 35 كيلومتراً.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

18:29ت م

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