

الرياض 27 ربيع الأول 1441 الموافق 24 نوفمبر 2019 واس

بادر مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بإنقاذ رضيعة سعودية من انسداد المريء وتشوهات في الأوردة كثالث حالة عالميًا، حيث تمكن فريق طبي مكون من قسم جراحة الأطفال والتخدير والعناية المركزة لحديثي الولادة من إجراء هذه العملية المتقدمة والمعقدة بإصلاح المريء للطفلة وذلك بوصل الجزء غير المتكون من المريء.

وبين رئيس قسم الجراحة الدكتور محمد الشهري أن ندرة هذه الحالة تكمن في وجود أوردة كبيرة ومتوسعة في مكان إصلاح المريء، تم عزلها بحمد الله وتمكن الفريق الطبي من إصلاح المريء دون الدخول للتجويف الرئوي أو إلحاق ضرر على الطفلة.

الجدير ذكره أن عملية إصلاح المريء استغرقت أربع ساعات متواصلة، لتتغذى الطفلة بعدها بالطريقة الطبيعية، وتستعد حاليًا للعيش بين أفراد عائلتها بصورة صحية سليمة.

مما يذكر أن هذه الحالة سُجلت الثالثة عالميًا بعد رصد حالتين مشابهتين لها فقط كانت الأولى في عام ٢٠١٤ والثانية في ٢٠١٦م.

//انتهى//

18:29ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حالة صحية نادرة عالمياً تَمكّن الفريق الجراحي بمستشفى الملك عبدالله الجامعي من علاجها. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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