السعودية اليوم / وزير الدفاع المصري يلتقي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات



القاهرة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي اليوم وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات جون رود.

وتناول اللقاء مجالات التعاون العسكري، وتبادل الخبرات بين البلدين، وتبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة في القضاء على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

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18:28ت م

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