السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس تحرير صحيفة "سبق" الإلكترونية



الدمام 27 ربيع الأول 1441هـ الموافق 24 نوفمبر 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام ورئيس تحرير صحفية "سبق" الإلكترونية علي بن عبده الحازمي؛ ومسؤولي التحرير بالمنطقة.

وأكّد سموه خلال اللقاء، أن الإعلام رسالة سامية، وكل فرد من منسوبي الإعلام مسؤولٌ عن الكلمة التي ينقلها، ومسؤوليته أخلاقية قبل أن تكون نظامية.

وبين سموه، أن على الصحف والصحفيين الالتزام بمنهج المصداقية، المبني على إبراز الإنجازات بتوازن، والنقد الصادق الهادف للبناء، حاثاً وفد الصحيفة على بذل مزيدٍ من الجهد والعطاء تجاه الوطن والمواطن، ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، والحرص على تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال الإعلام، والحرص على أن يستوعبوا القيم الأخلاقية والإنسانية في العمل الاعلامي، متمنياً سموه لصحيفة "سبق" ومنسوبيها التوفيق.

من جهته، أعرب الحازمي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على استقباله منسوبي الصحيفة، مؤكداً أن هذا غير مستغرَب من سموه الذي يدعم دائماً الإعلاميين في المنطقة، ويحرص على أن يقوم الإعلام بدوره في العملية التنموية، ويشارك في إبراز المنجزات الحضارية في المملكة.

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17:43ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.