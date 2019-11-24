السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تدشن مبادرة "زوروا كاوست"



جدة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

دشنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مبادرة " زوروا كاوست", مرحبة بمن يرغب زيارة حرمها الجامعي.

وتتطلب الزيارة تنسيقاً مسبقاً من خلال التسجيل وإدخال البيانات اللازمة على الرابط https://kaust.edu.sa/visit، وسيتمكن الراغبون في زيارة الجامعة، ومقرها ثُول، من التعرف على مرافقها ومختبراتها الأساسية , والتجول بين مبانيها، التي تحمل أسماء علماء العصر الذهبي مثل الرازي والخوارزمي ,كما سيتمكن الزائر من زيارة المكتبة المطلة على البحر الأحمر , ومتحف العلوم والتقنية في الإسلام.

وكانت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية " كاوست " قد استقبلت عبر مبادرة "زوروا كاوست" في مرحلتها التجريبية بزيارة لمنسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الذين قاموا بالتسجيل عن طريق النظام , وتعد هذه ضمن مبادرات الجامعة للتفاعل مع المجتمع المحيط بها.

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17:04ت م

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