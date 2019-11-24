السعودية اليوم / تدشين وحدة الإشراف على الجنسيات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 24 نوفمبر 2019 م واس

دشن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي اليوم، وحدة الإشراف على الجنسيات بعمادة شؤون الطلاب، بهدف تحقيق الرعاية اللازمة والشاملة لطلاب المنح الدراسية من غير السعوديين.

وتسعى الوحدة إلى التعريف بالمملكة من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية، والتعريف بالمنهج الوسطي وتشجيع ثقافة الحوار والتآلف بين الطلاب، والإسهام في دور الطلاب بدورهم في خدمة مجتمعهم والنهوض به، والمحافظة على أوقات الطلاب واستثمارها بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ومعالجة مشكلات الطلاب الإدارية والعلمية والتربوية والنفسية، والتنسيق مع جهات الاختصاص في الجامعة لمعالجة هذه المشكلات، بالإضافة إلى الإسهام في اكتشاف مواهب الطلاب وتوظيف طاقاتهم بما يحقق أهداف المنح الدراسية.

// انتهى //

16:45ت م

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