شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 25 ناديا من المملكة وحول العالم يهنّئون الهلال باللقب القاري والان نبدء بالتفاصيل

بعد أن فاز الهلال بدوري أبطال آسيا لكرة القدم ، قدّمت عديد الأندية من السعودية والخليج والوطن العربي ومن مختلف دول العالم تهنئتها لنادي الهلال وذلك بعد فوزه بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

حيث قدّمت كل من أندية (الشباب والاتفاق والفيصلي والفتح والفيحاء والوحدة والباطن والعدالة وأبها وضمك والتعاون والحزم) تهنئتهم للهلال بتحقيق الإنجاز بفوزه بلقب عصبة الأبطال القارية.

كما تقدم عددا من أندية الامارات تهانيها بفوز الهلال ، حيث تقدمت كل من أندية العين والجزيرة والنصر وشباب الأهلي والنصر وعجمان والظفرة بإرسال التبريكات لنادي الهلال بتحقيقه اللقب الآسيوي.

كما قدّم نادي الكويت الكويتي تهنئته بفوز الهلال باللقب الثالث له في مسابقة دوري أبطال آسيا .

وتقدمت اندية مانشستر يونايتد وليفربول من انجلترا ومرسيليا الفرنسي وفالنسيا واشبيلية من اسبانيا