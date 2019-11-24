شكرا لقرائتكم خبر عن الحج: إصدار أكثر من 1.3 مليون تأشيرة عمرة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة في بيان إحصائي أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها 1088608معتمرًا، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 44750معتمرًا، بينما وصل 7معتمرين عبر المنافذ البحرية.
وعن أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 319494، تليها إندونيسيا 306461، وثالثاً جاءت الهند 195345، ثم ماليزيا 50841، وتركيا خامسا ب 50775معتمرًا.
وتأتي بعدها كل من: بنجلادش 36021، الجزائر 28785، المغرب 18146،العراق 16851، الأردن 16223 معتمراً.
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