شكرا لقرائتكم خبر عن الحج: إصدار أكثر من 1.3 مليون تأشيرة عمرة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة صدور 1339376 تأشيره وذلك منذ غرة شهر محرم هذا العام و حتى 27 من ربيع الأول 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1133365معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 297491معتمرًا، فيما سجلت إحصائيات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ 835874 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأوضحت الوزارة في بيان إحصائي أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين المنافذ الجوية التي وصل عبرها 1088608معتمرًا، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 44750معتمرًا، بينما وصل 7معتمرين عبر المنافذ البحرية.

وعن أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 319494، تليها إندونيسيا 306461، وثالثاً جاءت الهند 195345، ثم ماليزيا 50841، وتركيا خامسا ب 50775معتمرًا.

وتأتي بعدها كل من: بنجلادش 36021، الجزائر 28785، المغرب 18146،العراق 16851، الأردن 16223 معتمراً.