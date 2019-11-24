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طقس غير مستقر على الرياض حتى الفجر
سحب كثيفة وزخات رعدية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع مركز طقس العرب أن تتأثر العاصمة الرياض ليلة الأحد وفجر الاثنين، بأحوال جوية غير مستقرة، حيث تتكاثر السحب العالية والمتوسطة، وتتهيأ الفرصة تدريجيًا في ساعات الليل لتساقط زخات رعدية من المطر.
وتابع المركز أن هذه الأمطار يُتوقع أن تكون على شكل زخات متفرقة قد يتخللها البرق، وربما نشاط للرياح السطحية، ومع ساعات نهار يوم الاثنين يستقر الطقس مُجددًا مع بقاء الطقس غائمًا بوجه عام.
يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا، على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان تشمل الأجزاء الساحلية خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.
وحول حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الخليج العربي.
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