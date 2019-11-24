هل يحذف المستقل من حساب المواطن للأسرة ؟

2019-11-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لا يجب حذف المستفيد نفسه من حساب رب الأسرة حال التسجيل كفرد مستقل.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا من مواطنة تم تسجيلها تلقائيًا مع رب الأسرة كونها من مستفيدي الضمان لكنها ترغب في التسجيل كفرد مستقل وتسأل عن الخطوات.

وقالت خدمة المستفيدين : لا يلزم حذفك من حساب رب الأسرة، وفي حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابعًا غير مؤهل لدى رب الأسرة وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابك.

Advertisements

وحول مدى تأثر دعم حساب متابعات الخليج 365 بمخصص حافز قالت خدمة المستفيدين : برنامج حساب متابعات الخليج 365 منفصل عن برنامج حافز ولا يؤثر على تسجيلك في حساب متابعات الخليج 365، ولكن سيتم احتسابه من ضمن الدخل، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية: (هنا).

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

شارك الخبر







