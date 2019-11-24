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أمطار رعدية وغبار يحد الرؤية غدًا

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2019-11-24

أمطار رعدية وغبار يحد الرؤية غدًا

على ست مناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا، على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان تشمل الأجزاء الساحلية خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.

وحول حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الخليج العربي.

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